台北市議員徐巧芯將代表國民黨參選台北市松山信義區立委，1日PO出與市長蔣萬安視察廣慈博愛園區的社福大樓，並寫道「我絕對不會說沒來的人是不關心」，此舉惹怒藍綠議員，更質疑蔣市府未通知視察行程，行政疏失害議員被拖下水；議員秦慧珠更嗆徐巧芯「不厚道」，對此北市府表示，秘書長將主持跨局處會議，精進檢討。

徐巧芯昨跟蔣萬安視察廣慈博愛園區社福大樓，PO文並貼出在活動中與蔣萬安說話的照片，自稱碰到市民反映，廣慈地下室停車場太滑，對機車族不友善，雖台北市都發局已貼防滑條，但治標不治本，她把握機會當面和蔣萬安反映，建議應更改鋪面材料，也獲正面回覆。最後徐巧芯還補了一句：「我絕對不會說沒來的人是不關心。」

沒想到此話一出不只打到綠營，連同黨議員都認為被諷刺，國民黨議員秦慧珠氣憤表示，為了這件事，她昨天已把副市長、府會連絡人罵一頓，也酸市府這活動肯定不重要，完全沒有其他議員，「我們都沒收到通知」

秦慧珠指出，這是市府的失誤，上月28日星期五的連假前下班時間，晚上7點35分才寄出一個市長公開行程的電子郵件，助理都下班了。

而戴錫欽則表示，若被外界解讀為獨厚某議員也不好，因為選舉攻防，蔣的公開行程應該要讓選區議員知道，他也和蔣萬安通過電話，蔣也認為不應該發生，將會徹底檢討。

民進黨議員許淑華表示，她也不知道此行程，後續看到蔣萬安出席廣慈博愛園區的新聞才得知有此行程，認為市長有公開行程，就應一視同仁通知選區的所有議員。

另外徐巧芯提及「我絕對不會說沒來的人是不關心」，也讓秦慧珠不滿，直嗆徐講這句話是非常不厚道，他去打選戰，結果把所有議員拖下水，不想跟著她口水戰起舞，請打選戰的人不要把全體議員拖下去打。

徐巧芯則回應，市長行程都會寄信箱，重點是否有去看，公開行程議員要參加都沒問題，北市府先前也不知道她會參加。並強調臉書那句「我絕對不會說沒來的人是不關心」是正面的，從頭到尾沒有所謂有不參加就是不關心的質疑。

北市府則說，關於局處主辦的地方建設市政考察，未來如何完善相關流程，府方會由秘書長來主持跨局處會議，精進檢討。