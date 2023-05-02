台鐵EMU3000型新自強號4月26日起試辦自由座，限定6車次6車廂、票價95折。不過有乘客試搭之後卻發現所謂的「自由座」根本就不自由，除了必須預購車票，且開車前半小時就停止售票，跟高鐵的「隨到隨買、隨到隨上」自由座概念差很大。

此前台鐵表示，4月26日起，EMU3000型新自強號第108、117、120、133、145、146車次等6車次將取代原本的PP推拉式自強號，且這6車次的第4至9節車廂將參考台灣高鐵作法，試辦「自由座」。

不過有民眾近日搭乘台鐵新自強號「自由座」之後反映，由於台鐵要求自由座車票必須在乘車日前4天、最晚在當天該車次開車前半小時之前購買，「這就非常的不自由！照講所謂的自由座應該像高鐵一樣隨到隨買、隨到隨上。」

民眾表示，EMU3000總共有12節車廂，試辦「自由座」的車次有6個車廂是自由座；但因為現場幾乎沒在宣導，一般乘客會認為買對號座比較有保障有座位，結果他搭的那一班對號車廂幾乎全坐滿，但自由座車廂只坐了一半不到，相當詭異。

民眾表示，「自由座」是為了擴充運能，讓買不到對號座的人可以機動上車。台鐵想要「總量管制」又想學高鐵「自由座」，然後自由座的座位數又跟對號座一樣多，難怪讓台鐵的所謂「自由座」實施起來到處「卡卡」。