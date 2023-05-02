一年一度擁有時尚奧斯卡之稱的「Met Gala」，今年如期在五月的第一個星期一舉行，本屆是以致敬已故時尚大帝「老佛爺Karl Lagerfeld」為主題，許多明星都穿著他生前擔任過品牌總監的香奈兒、Fendi等禮服出席，其中宋慧喬也受邀到這次的盛宴中，更與奧斯卡影后楊紫瓊驚喜合影，讓網友驚呼「超高含金量的天后合照！」

日前才拿下第59屆百想藝術大賞「最佳女主角」的宋慧喬，昨（1）日以Fendi品牌大使身分出席「Met Gala」，一身香檳色禮服搭配公主切髮型，讓她兼具優雅外，更增添甜美活潑的氣質；此外，奧斯卡首位亞洲影后楊紫瓊同樣盛裝出席這次的宴會，穿著Karl Lagerfeld的黑白色禮服搭配Cartier名貴鑽飾與名錶的她，霸氣十足影后氣場全開。

然而，這次宋慧喬與楊紫瓊一同出席「Met Gala」沒多久後，網上就流傳出兩人合體照片，讓網友相當驚喜，不過值得關注的是，有網友發現其實兩人早在15年前就已經相識，更曬出當年青澀的合照，如今兩人已都是天后等級，再次合照也意外成為「Met Gala」亮點之一。

活動上還捕捉到宋慧喬與Jennie合影，Jennie以香奈兒（Chanel）品牌大使身分出席，當中可見Jennie穿著香奈兒白色1990年古董裙，頭上編了辮子裝飾著白色山茶花，顯得更加經典又優雅，然而，42歲的宋慧喬跟27歲的Jennie雖差了15歲，但卻看不出年齡差異，讓許多人大讚宋慧喬狀態維持得非常好。