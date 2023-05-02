中國醫藥大學新竹附設醫院秉持暴力零容忍態度，辦理新竹縣反醫療暴力示範演練。（中醫大新竹附醫提供／邱立雅竹縣傳真）

時常可見有不理性民眾到醫院對醫護人員拳腳相向，造成醫護人員身心受創的新聞報導，中國醫藥大學新竹附設醫院秉持暴力零容忍態度，辦理新竹縣反醫療暴力示範演練，並首度邀請以色列格鬥術（Krav Maga）專家級教練黃暐滕指導，副院長王鍵元並且頒贈防身武術顧問證書，未來將請黃暐滕在院內開班指導醫護行政同仁學習面對醫療暴力時的防身自衛技能。

中醫大新竹附醫舉辦反醫療暴力示範演練，現場實地演練病患酒醉毆打醫護同仁，大聲咆哮後持刀械恐嚇等醫療暴力，演練過程逼真。受邀擔任指導教練的黃暐滕表示，以色列防身格鬥術是一種沒有規則的非傳統武術，不需要武術經驗，全年齡層都可學習，可加強醫護人員防身自保並確保生命安全為首要目標。

衛福部針對醫療暴力推出5大防範措施，包含警民連線、張貼反暴力海報、門禁管制、24小時保全勤務及診療區與候診區作業空間區隔，王鍵元指出，中醫大新竹附醫更進一步強化相關措施，例如建置急診室第2套獨立監控收音系統、院內緊急保全連線、張貼醒目法律警語及強化保全裝備訓練，加強非致命性武器的配置，醫院還在急診室設置了緊急狀況下的應變自衛設施，面對人身安全嚴重危害，以勇士椅及防暴噴霧劑做為最後一道防線。

醫院同時貼有醒目的海報告示，醫療機構應保持環境整潔、秩序安寧，不得妨礙公共衛生及安全。違反第24條第2項規定者，最高處以罰金新台幣30萬元，觸犯刑法者移送法辦加重量刑。

此次醫療暴力演練，新竹地檢署主任檢察官洪松標，新竹縣政府衛生局醫政科長余福信、醫病關係委員會主任委員童綜合醫院副院長吳肇鑫出席指導，以及全縣急救責任醫院代表列席觀摩。演練後召開檢討會，肯定院方醫療暴力演練。