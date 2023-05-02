指揮中心5月1日解編後，今天解編後的首度統計，疾管署統計，近7日每日平均新增114例COVID-19本土確定病例(併發症)，較上一周之每日平均新增98例上升。死亡部分，平均新增12例，與解編前持平。

疾管署表示，新冠肺炎死亡個案中，99%具慢性病史、73%未打滿3劑疫苗、92%為60歲以上。綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情持續處於相對低點，但有略增趨勢，須持續監測。

另外，新興變異株部分，上周新增檢出186例Omicron亞型變異株確定病例。其中118例本土個案分別為77例BA.2.75、31例XBB (其中XBB.1.5佔11例、 XBB.1.16佔5例)、6例BQ.1、3例BA.5、1例BF.7；另68例境外移入分別為58例XBB (其中XBB.1.5佔25例、XBB.1.16佔21例)、10例BA.2.75。

疾管署表示，本土主流病毒株仍為BA.2.75(66%)，其次為XBB(23%)及BQ.1(7%)，須持續密切觀察。WHO表示XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，而全球XBB及其衍生變異株佔比約75.1%，以XBB.1.5為多(45.4%)。

至於有大角星之稱的XBB.1.16(4.3%)佔比緩升，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

疾管署表示，隨嚴重特殊傳染性肺炎從第5類法定傳染病改降第4類，COVID-19疫苗亦自5月1日起回歸常態化持續提供民眾接種，由各縣市安排合約醫療院所提供服務，比照常規、流感疫苗接種模式，合約醫療院所可向民眾收取掛號費用。