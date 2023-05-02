台南市北區祀典興濟宮的虎爺神像，因不少信眾撫摸時太過熱情致「傷痕累累」，廟方特別在神像旁樹立公告牌，請信眾溫柔以對。（洪榮志攝）

根據民間信仰，摸虎爺能求財、求健康！主祀保生大帝的台南市北區祀典興濟宮，一旁供在桌上陪祀的虎爺公，也深受信眾的歡迎。但因不少信眾太過熱情，導致已有80歷史的虎爺「傷痕累累」。廟方除在神像旁樹立公告牌，請信眾溫柔以對外，許多網友也都附和說，虎爺是神明，請「不要把我當貓來擼！」

廟方的公告這麼說：「我是虎爺神明，若想親近我，請『蜻蜓點水』般，輕柔的摸『下巴』。畢竟我是神明，請勿在我頭和身上亂摸或搓揉。」

據了解，興濟宮虎爺以造型超萌、愛吃炸雞聞名全台。廟方說，一般虎爺被安奉於案桌下，有「下壇元帥」之稱；但該宮虎爺卻被安奉在案桌上，又有飽滿圓潤的下巴，就像貓，雖是神明，卻有著最萌的神情，又傳出最愛吃炸雞，很受信眾喜愛。

也因此，部分信徒將祂當成寵物貓來「擼」，引發廟方嚴重關切，特別在旁樹立公告，請想要親近虎爺的信眾「蜻蜓點水」，不要在祂腦袋及身上胡亂搓揉。

廟方強調，不少信眾摸虎爺時，手上戴著手表、戒指或其他飾品，加上動作幅度大，讓這尊已有80年歷史的虎爺「傷痕累累」；甚至還有部分小朋友直接撲上去「親近」，因此才立牌提醒信眾，「祂是神明，不要摸頭啦！」

不過，此舉也引來大批網友歪樓留言，指「可是大貓貓就很好擼啊」、「可以送貓草嗎」、「一個不小心就～～咕嘰咕嘰咕嘰好可愛」、「一時忍不住」、「可惡想撸」，讓人哭笑不得。