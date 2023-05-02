國民黨立院黨團今開記者會呼籲開放陸客來台觀光，批評民進黨意識形態作祟，以政治力阻擋兩岸旅遊業重啟。國民黨團首席副書記長林思銘表示，陸委會主委邱太三說期待兩岸春暖花開，那儘速開放國人赴陸團體觀光，並歡迎陸客來台觀光 ，就是他展現誠意的第一步。

林思銘指出，三月份的媒體民調顯示，台灣高達64％的民眾，都支持開放陸客來台觀光，相信更多元的兩岸城市、文化交流，有助於兩岸化解敵意。

林思銘批評，民進黨政府每次都說是大陸片面中止陸客來台自由行，責任在於對岸。但實際的情況卻是，即使是旅居海外的陸客想要從澳洲、美國、歐洲來台灣旅遊，都遭到台灣駐外單位的拒絕，不得其門而入，連持有外國護照的也一樣，這就是意識形態作祟。

林思銘提出三點呼籲，一、民進黨政府回應國人擴大兩岸交流民意。二、儘速開放國人赴陸團體觀光，以及陸客團體來台觀光。三、正視國內觀光業者當前困境。

藍委游毓蘭指出，3月9日蔡政府公布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，迎接陸客的門彷彿露出一束曙光，然而，實際上蔡政府的「禁團令」只要一天未解，恢復兩岸觀光就只是一場空話而已。

藍委李德維表示，過去兩年疫情期間，重創台灣觀光業，包括旅宿、夜市、遊覽車，與其給觀光業者「魚吃」（補助），不如讓業者自己「釣魚」，行政院、陸委會和交通部，應該思考如何在池塘內多放些「魚」，讓觀光業者能夠維持生計，台灣擁有豐富的人文、美食，能夠吸引各國旅客來台，當然也包含陸客在內。

李德維呼籲陸委會，不要只會鬼打牆，天天要求兩會恢復會談，才願意考慮開放陸客來台，更不要因為政治因素，卡住民生經濟，呼籲儘速開放陸客來台觀光，讓觀光產業能夠更得到實質的振興。