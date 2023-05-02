國民黨台中第五選區立委初選2搶1，台中市黨部原本預計今天下午進行二次協調，但因雙方都不退讓，經協商後，確定將於5月14、15及16日進行全民調；此外，台中六選區因議員羅廷瑋未登記初選，市黨部積極尋覓人選，近日傳出名嘴黃暐瀚可能參選，但市黨部強調，只是有人推薦，仍在了解中。

台中立委第五選區（北區、北屯區）國民黨有中常委沈智慧、現任議員黃健豪登記投入初選，市黨部上月25日進行第一次協調，但沒有結果，原本預定今天下午第二次協調，但黨部主委顏文正說，因雙方都沒有退讓空間，經取得共識後，確定將採全民調方式初選，日期訂在5月14到16日，雙方同意結果出爐後，會無條件支持勝出者。

至於第六選區（中、西、東、南區）因初選登記沒人登記，黨部將進入徵召作業，對於外傳黃暐瀚可能參選？顏文正強調，確實有人推薦，目前有很多位被推薦者，黨部將進行了解，但要先處理第五選區的初選。