立法院現正審議《再生能源發展條例》修正草案，其中第12-1條參考自德國柏林市議會制定的太陽能法，要求新建、增建及改建達一定規模建築物，須裝設一定比例的太陽能光電板。環團呼籲，國會應盡速通過《再生能源發展條例》第12-1條，讓一定規模以上的新、增、改建建物都裝設太陽光電。

《再生能源發展條例》修正草案，第12-1條指出，「建築物之新建、增建或改建達一定規模者，除有受光條件不足或其他可免除情形外，起造人應設置一定裝置容量以上之太陽光電發電設備。前項建築物範圍、一定規模、一定裝置容量與其計算方式、受光條件、可免除情形及其他相關事項之標準，由中央建築主管機關會同中央主管機關定之。」

地球公民基金會議題部主任蔡卉荀表示，根據統計，全球碳排放量約40％來自建築，都市作為吃電大戶，應盡可能佈建屋頂光電，擔負主要發電責任，避免光電發展過度集中於農村地區，目前國內外皆已刻正推動屋頂光電成為建築物「標配」的法案，可說是當前能源轉型的共識。

此外，只要後續相關子法配套訂定完善，建築業不僅能及早避免未來課徵碳費、碳稅等時，造成營建或設計因碳足跡而衍生的苛重負擔，也能減少2次施工帶來的額外行政與材料成本。《再生能源發展條例》第12-1條須儘速審議通過。

台灣綠領協會理事長陳重仁指出，雖然初期設置光電會增加建築成本，但第12-1條強制對象為一定規模以上的大型建築物，光電設備的費用佔這類大型建物的建設成本並不高，實際成本影響並非如外界預期大，大型建物設置光電可降低其用電對環境的負荷，建立對環境與社會負責任的良好形象，有利於取得銀行融資。

主婦聯盟環境保護基金會資深主任吳心萍表示，許多人擔心後續維運，這部分可以委由系統商每年定期檢修，現在的太陽能案場也可買保險，許多的擔憂其實現在都有技術可解決。