為協助婦女掌握政府資源，順利重返職埸，勞動力發展署桃竹苗分署將於6日在桃竹苗分署舉行「2023媽媽我挺你攜手向前行」活動，現場集結職涯諮詢、技能體驗、創鳳市集及政府資源等超過40攤位，並安排趣味職訓體驗、就業促進名人講座等豐富活動，盼提供婦女朋友各類職訓、就業、創業服務措施，邀民眾到場共襄盛舉，提前歡慶母親節。

桃竹苗分署長林淑媛指出，許多婦女因育兒或照顧家庭等因素暫離職場，這次活動除能夠幫助她們更貼近政府就業資源外，也展現桃竹苗轄區職訓與就服的豐碩成果，並為有意重返職場的婦女提供就業準備協助。活動選擇在分署場地舉辦，希望民眾能在疫情過後，充分利用公立職訓機構的免費職訓資源，提升技能順利就業，達敦親睦鄰目的。

「媽媽我挺你攜手向前行」活動將展示許多特色婦女就業及創業成果攤位，包括美食、飲品、烘焙點心、農特產品和文創設計等。現場將提供試吃試喝及優惠活動，讓參加的民眾盡情體驗。另為讓媽媽們好好放鬆，還免費提供保健推拿、時尚美甲、快速剪髮和香氛藝術等職訓技能體驗攤位，體驗同時也能瞭解職訓課程內容。此外，為迎接母親節，現場還設置親子同樂活動，包括愛的大頭貼、手作胸章、媽媽網美花牆打卡和闖關集點等，歡迎有興趣的民眾在5月6日前往分署參與活動。

除了豐富的職訓體驗及闖關活動外，當日還安排婦女魔術職場劇、小丑歡樂氣球秀、音樂舞蹈饗宴及就業名人講座等節目，名人講座更特別請到藝人簡沛恩擔任嘉賓，分享職涯生活。當天分署也將開放「智慧產線」訓練場，讓民眾透過導覽介紹，深入瞭解訓練內容，進而多加利用。

桃竹苗分署為鼓勵民眾踴躍參加將於本周六舉辦的「媽媽我挺你攜手向前行」活動，現場也提供早鳥名額限量560名，只要在活動當天現場排隊，即可領取園遊券及摸彩券，搶先體驗好康。當日只要在攤位消費滿300元即可獲得限量好禮，還有機會參加消費滿額摸彩活動，抽中空氣清淨機、無線吸塵器、微波爐及氣炸鍋等獎項，活動詳情請至桃竹苗分署臉書「賈桃樂」官方粉絲團查詢。