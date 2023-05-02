曾敬驊與宋芸樺18日出席在泰國舉辦的《不良執念清除師》亞太記者會，泰國演員查農因為吃了過期辣醬導致食物中毒，發燒腹瀉缺席了記者會；但他不顧身體抱恙，仍堅持參加當天下午的媒體訪問與晚上粉絲特映會，讓曾敬驊、宋芸樺見到查農時驚訝不已。宋芸樺既開心又心疼地表示：「看到他真的很開心，也希望他以身體為重。」

曾敬驊形容自己心情像坐雲霄飛車，因為他此趟泰國行除了宣傳作品，最重要就是想見到查農，活動前一晚得知他食物中毒感到很可惜，沒想到敬業的查農仍前來和大家見面，覺得很感動。查農解釋身體狀態已經好轉許多，請大家不要擔心。三個人聚在一起也趁空檔互相話家常、自拍，並約定下次再來泰國相見。

Mile（左起）、Apo、宋芸樺、曾敬驊、查農在泰國相見歡。（愛奇藝國際站提供）

另外，在愛奇藝亞洲媒體日上，曾敬驊、宋芸樺、查農也與風靡亞洲的泰劇《黑幫少爺愛上我》主演Apo還有Mile相見歡，為彼此的打氣。Mile也現場向新朋友曾敬驊、宋芸樺、查農上介紹自己擔任主持人的新泰綜《隱藏的王牌》，節目中他既是學長又是導師身分，他帶領著11位男孩們一起探索彼此有趣的故事。Mile自豪地表示「《隱藏的王牌》是前所未有的新型真人秀節目。 從節目中看到11位男孩的魅力，保證看完後一定印象深刻。」

宋芸樺笑說下午在進行訪問時，經過他們的採訪間有瞄到幾位男孩，感覺每一個人都有不同特色;而曾敬驊對於11位男孩以及節目也充滿好奇表示：「差點把自己當記者，走進去訪問他們」，先前Apo和曾敬驊曾於台北同台出席活動，對於此次在泰國再次相見，曾敬驊開心道：「活動上見了兩次代表有緣分，希望下次能有更深的合作」看到Apo他們的造型，曾也直誇：「有偷瞄了一下他們開深V的襯衫，身材真好」，得知被曾敬驊稱讚的Apo則謙虛回道：「曾敬驊的顏值也很棒，很高興今天在曼谷見到他」。

曾敬驊、宋芸樺因為先前的作品《刻在你心底的名字》《月老》在泰國也收穫不少影迷，Apo對宋芸樺此次在《不良執念清除師》中的角色印象深刻表示「有看過戲劇預告，看到她飾演的警察角色，一定會去看正片的」而Mile也大讚她「英文很好」，而Mile則對第一次碰面的曾敬驊說「他看過《不良執念清除師》，看到他精心書寫的書法，真的覺得很酷。」 面對被這麼多帥哥包圍的宋芸樺，被問到感想，她笑說「這算是來泰國工作額外的小福利嗎？」

愛奇藝原創華劇《不良執念清除師》、泰綜《隱藏的王牌》都在愛奇藝國際版及iQIYI APP、iQ.com熱播中。