證券分析師張陳浩說，5、6月台股難脫區間盤整，可留意政策概念股，包括生技、節能、網通等，操作策略上，創高記得要跑、跌下來拉回到季線都是買點，但再上去就要調節手中持股避免受傷。

五窮六絕時間來臨，該如何應對呢?張陳浩說，要利用這段時間來買股，拉回要敢買，預期台積電467~476應該會有撐，所以跌破500元可以勇敢進場。也說，接下來馬上進入Q3已接近選舉時間，和政策面題材的族群及軍工概念股，選舉行情可期。

盤面上，台積電盤中一度跌破500元，終場收在501元，下跌0.2%；儲能今日多頭氣勢超強，士電(1503)、亞力(1514)聯袂收在漲停板，華城(1519)、中興電(1513)雙雙飆漲，收盤漲幅在6~9%不等；美軍火團報到，軍工族群有點利多出盡的味道，駐龍(4572)、龍德造船(6753)收盤跌幅2.22%、寶一(8222)勉強守在平盤上方；台康生技(6589)生物相藥一期臨床數據達標，股價收漲停板117.5元，高掛1.4萬張買單、母公司台耀(4746)也衝上漲停板91.5元，高掛1.2萬張買單。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，長線來看，AI機器人聊天軟體程式Chat GPT透過生成式AI技術加速滲透至日常應用，其衍生出的趨勢效應不僅將直接推升AI相關應用軟體需求，其中包括相關台廠上、中、下游供應鏈，如HPC、晶圓代工、封測、電子零組件與伺服器ODM代工廠等，皆直接或間接受惠。