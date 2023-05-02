一名越南籍24歲阮姓男子，昨日上午與工地同事在桃園市大園區埔心街某超市前休息聊天，但因其乘坐的車輛違停路邊，巡邏員警見狀上前勸導盤查，阮男卻心虛不願配合，被警方帶回查驗身分，最後被查出是一名失聯移工和詐欺通緝犯，且身上還有一包安非他命殘渣袋，警詢後依詐欺通緝、毒品罪送辦，並移請桃園市專勤隊收容。

大園警分局指出，埔心派出所員警1日上午7時許，巡邏行經埔心街一間超市前，看見一輛休旅車占用車道違規停車，且後車門敞開，2名乘客坐於後車廂位置，員警見狀上前勸導，並盤查在車內外聊天的幾名乘客。

正當員警逐一查驗乘客身分時，坐在後車廂的一名外籍男子卻突然起身穿鞋想離開現場，員警發現後上前盤查，但男子卻不願告知身分，並稱證件照片存在手機裡，不斷翻找試圖拖延時間。員警察覺有異，欲帶男子至專勤隊按捺指紋，男子見法網難逃便向警方坦承身分。

經警方查詢，得知阮男不僅是失聯移工，還因涉及詐欺案件遭到台中地檢署通緝，員警隨即對男子實施附帶搜索，在其身上查獲一包安非他命殘渣袋，全案依詐欺通緝及毒品罪將男子送辦，並移請桃園市專勤隊收容。

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