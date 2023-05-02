衛福部長薛瑞元（右2）今出席台北醫院51周年院慶活動。（呂健豪攝）

衛福部台北醫院今（2）日舉辦51周年院慶，同時宣布啟用介入性血管診療中心，衛福部長薛瑞元親自出席，他一方面肯定台北醫院在疫情期間的貢獻，另一方面也期許，院方透過介入性血管診療中心的啟用，透過引進的先進技術，讓民眾生命多一層保障。

衛福部長薛瑞元、立委吳秉叡、蘇巧慧、新北市副市長朱惕之等人，今天上午都受邀出席台北醫院51周年院慶活動。薛瑞元表示，COVID-19已在昨天宣布降級為第四類傳染病，過去在疫情期間，感謝各機關、醫護人員與全民的共同努力，同時也肯定院方在防疫期間的辛苦付出。

除了院慶之外，台北醫院今天也宣布啟用介入性血管診療中心，薛瑞元說，中心的啟用，讓民眾能在黃金治療時間內就獲得醫治，對生命給予更多保障予以肯定，也期許台北醫院持續提供創新醫療服務，結合國家政策與資源，為國人提供優質的醫療照護，成為新北地區最完善的公立醫療照護醫院。

院長鄭舜平也表示，院方以守護民眾健康為己任，過去3年多以來，全院醫護站在防疫的最前線，肩負全台最多的4個檢疫所，完成超過35萬劑的疫苗注射與超過35萬的PCR篩檢，在人民有需要時立刻擔起重責，不服公立醫院的使命。

鄭舜平說，院方在進2年內除了持續優化醫院設備、設施與空間，更有超過40名主治醫師加入醫療團隊，而介入性血管診療中心的成立啟用，更能提供急重症病人更準確有效率的診斷與治療，透過最先進的設備器材與軟體，能串連心臟內、外科以及放射、神經外科的專業技術與優勢，提供急重症病人更準確、有效率的診斷、治療，目前台北醫院也正在推動急重症醫療綜合大樓工程，預計將於115年完工。

院方也強調，醫院成立至今51年，秉持「全人醫療，誠信創新」的核心理念，不斷的追求卓越、追求創新，提供高品質的醫療服務，不論是去年設立的放射治療中心，或是今天啟用的介入性血管診療中心，都使用最先進的技術、設備，期望縮短黃金治療時間，搶救更多緊急、重症病人的性命，充份發揮急重症處理能力。