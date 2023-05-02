七星潭旅服中心，計畫建在賞星廣場附近一處國有地，本案正在規劃。（王志偉攝）

七星潭風景區依法不得設攤販，當地常有流動攤販出現。（縣議員邱光明提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮七星潭風景區周邊流動攤販，屢遭民眾檢舉，地方公所只能申請「市集」，讓攤位短暫「合法」擺攤。縣議員邱光明今質詢七星潭規劃，認為依當地條件可發展成「第二個東大門」，吸引人潮。縣府觀光處長張志翔回應，已獲國產署同意撥用土地興建旅服中心，規劃商店街等型態，可解決遊客用餐環境等，預計年底完成期末報告。

花蓮七星潭風景區是熱門景點，不過附近攤位顯得雜亂，縣議員邱光明關心七星潭規劃，也應有服務旅客的地方，他說規劃像是東大門（夜市）規模，有商店街，業者可進駐、帶動商機，也讓遊客有舒適環境。

觀光處長張志翔回應，在七星潭大橋北上下橋後右邊、賞星廣場旁邊1133-2地號，面積有2.4公頃，計畫興建旅服中心，現在是一般農業區國土保安用地，縣府已向國產署申請撥用，改成遊憩用地。

依據觀光處初步的規畫，旅服中心預建用地為三角形，是1棟地上1樓建物，高度為4.2公尺，有商店販賣區、還有具賞星功能天文望遠鏡教室等，周邊停車場可停12輛遊覽車、99輛汽車、445輛機車等，樓地板面積約190坪。

張志翔說，根據發展觀光條例規定，風景區禁止攤販設攤，現在必須有市集的申請才能擺攤，盼旅服中心蓋好後，有商業街吸引優良廠商，讓遊客有吃又有得玩。此案今年會完成設計報告，再向觀光局或花東基金爭取建置經費。