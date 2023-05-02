季節進入春夏交際，氣候變化大，加上疫情解封以及運動風氣推廣，國人紛紛走出家門享受揮汗的暢快，聯新國際醫院重症醫學部醫師葉松峰提醒，沒有運動習慣以及許久未運動的朋友，欲從事激烈、高強度的活動，一定要謹慎評估自己身體的狀況以及運動的環境因素，以循序漸進的方式逐步提升強度，千萬在安全的狀況下享受運動帶來的暢快。

一名近50歲的男子，應朋友邀約打籃球，才開始約10分鐘，突然發生心跳停止、昏迷的狀況，經在場人員立即實施心肺復甦術急救，並聯繫由消防隊救護同仁護送至聯新國際醫院，經急診醫師診斷為心肌梗塞，即由心臟科醫師實施心導管手術，及時從鬼門關前救回男子生命。

醫師葉松峰提醒，欲從事激烈、高強度活動，須循序漸進提升強度以維運動安全。(聯新國際醫院提供／呂筱蟬桃園傳真)

接手照護重責的重症醫學部葉松峰醫師，了解該名病患的發病情況時，發現他雖然年輕時熱衷籃球運動，但因忙碌於事業與家庭，已經10多年沒有上場打球，加上體型肥胖、有抽菸習慣且有三高病史，平常僅只有陪孩子丟丟球的輕度運動，在促進健康的動力下，也想重拾熱愛的籃球運動，遂應朋友的邀請，再次重返球場的懷抱，享受全場跑動的暢快。

他說，要從事比較劇烈的活動，像是馬拉松、攀登高山、或者是球類競賽活動，一定要評估自己的身體狀況，同時注意運動環境的因素，例如適時補充水分、環境通風、溫度適切的環境下，運動才會相對安全。他進一步強調，平常沒有運動習慣，或者是太久沒有運動的朋友，千萬不要急著達到一定的強度，必須要循序漸進，尤其是從事像籃球、羽球等這類具有競賽性質的運動，激烈程度很容易隨著場上的氛圍而波動，自己難以掌握，尤須特別留意。

葉松峰提醒，患有三高（高血壓、高血糖、高血脂）、肥胖、具有吸菸習慣、40歲以上的朋友（尤其男性），都是心肌梗塞的高風險族群，加上夏天氣溫及溼度都升高，無形中也增加了心臟及血管的負擔。想要建立運動習慣、促進身體健康固然很好，但是在投入活動前一定要審慎，並且緩步執行，千萬不要人家一揪，就以為可以立馬回到年輕時的巔峰狀態，而置個人於危險之境。