高雄工安意外！工人手臂捲機器當場夾斷 送醫搶救中 14:292023/05/02 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市消防局2日上午接獲鳥松區有工安意外，到場救護。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鳥松區美庄路一家工廠2日上午11時發生工安意外，一名30歲吳姓男工人疑似操作機器不慎，左手臂上臂被機器捲入切斷。警消獲報趕緊將這名傷者送醫救治，傷者送醫時意識清楚，至於肇事原因，仍待進一步調查，此事件已通知勞檢單位。 高雄男持BB槍射擊野貓 動保處出手下場慘了 最不一樣的副市長！李四川臉書貼驚人照片 提到「他」網動容 高市搶國旅團客補助奏效 探索原民3區再加碼1千元 #工安 #高雄 #鳥松 #手臂 #高雄市 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南執行分署法拍3萬1千顆泰達幣 買家先賺2萬喊值得 12:512023/05/02 社會 「乘風而騎」單車遊13日岡山上路 邀民騎鐵馬看飛機吃滷味 13:052023/05/01 生活 太離奇！ 高雄男被鄰居發現躺1樓花圃 警消：已明顯死亡 14:262023/05/01 社會 專挑大陸人下手！「小老師」海外機房狂騙近6百人 違規曝光通緝身分遭逮 12:042023/05/02 社會 役男放假騎車載同梯外出 一舉動自曝身分下場慘了 10:112023/05/01 社會 左營警執勤抽菸還亂丟菸蒂 警方不護短下場慘了 10:032023/05/01 社會 韓團VIXX南下高雄走透透 挑戰兩個月橫跨北高大成功 15:092023/05/01 娛樂 前鎮高中師生調查林園溼地水母 獲國際虛擬科學研討會4星滿分 21:022023/05/01 生活 認養毛小孩 高市動保處推「浪浪試養30天」 09:542023/05/02 生活 台積電高雄廠無時間表 房市回歸自用需求 13:022023/05/02 財經 比酒駕更可怕 中油遭踢爆「員工邊喝酒邊上班」 13:532023/05/01 生活 李眉蓁表態參選左楠區立委 「已準備好扛起責任」 11:262023/04/30 政治 高雄偏綠選區在地藍躺平？游淑慧點名還有「她」 07:112023/05/01 政治 高雄人最愛15家手搖飲曝 「茶の魔手」落榜！網吐真心話 08:082023/05/02 生活 獨》確定了！ 藍徵召美女刺客挑戰高雄「綠到出汁」選區 11:482023/05/02 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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