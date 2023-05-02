高雄市鳥松區美庄路一家工廠2日上午11時發生工安意外，一名30歲吳姓男工人疑似操作機器不慎，左手臂上臂被機器捲入切斷。警消獲報趕緊將這名傷者送醫救治，傷者送醫時意識清楚，至於肇事原因，仍待進一步調查，此事件已通知勞檢單位。

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