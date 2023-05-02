群光電能第1季合併營收為82.91億元，年減21%，主因客戶進行庫存調整，營業毛利達15.48億元，年減11.1%，單季合併毛利率為18.7%，年增2.1個百分點，營業淨利達7.26億元，年減20%，營業利益率達8.8%，年增0.1個百分點，淨利率達7%，年減0.2個百分點，稅後盈餘為5.81億元，年減23.2%，單季每股盈餘為1.47元，年減23.8%。

群電表示，總體經濟不振加上客戶積極去化庫存，衝擊公司營收，不過，雖然營收規模不佳，單季毛利率和營業利益率表現卻優於預期，不輸2021年以前的旺季水準，主因公司產品組合經過多年的持續升級，ASP跟2年前比已經有雙位數以上的成長，整體獲利表現優於市場預期。

在眾多產品線中，電競筆電、衛星通訊電源表現優於公司平均，智慧建築營業額更是去年同期的3倍，高毛利的雲端智能應用營收貢獻達到總營收52%，貢獻度持續放大，也成了淡季支撐獲利率的關鍵。