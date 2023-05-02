美國電動車大廠特斯拉今年來第已6次調降美國車輛售價，希望能帶動一波銷售，但根據外媒報導，近來特斯拉調整定價策略，已小幅調高Model 3房車和Model Y休旅車在美、中2國的售價。而台灣官網最新Model Y售價，2款車系則都漲價8000元台幣。

綜合媒體報導，特斯拉美國官網資料顯示，特斯拉將Model 3和Model Y在美國的售價全面漲價250美元，其中Model Y基本款在美售價4萬7240美元，長續航版和高性能版售價分別為5萬240美元以及5萬4240美元。Model 3基本款美國售價為4萬240美元，高性能版車款的售價則為5萬3240美元。

在中國市場方面，Model 3和Model Y售價也上調2000元人民幣，經調價後，Model Y基本款售價人民幣26萬3900元（約新台幣116萬368元），長續航版與高性能版售價分別為人民幣31萬3900元、人民幣36萬3900元。特斯拉Model 3基本款售價人民幣23萬1900元，高性能版售價人民幣33萬1900元。

台灣官網公開最新的Model Y售價，價格則都漲價8000元台幣，其中入門車型Long Range來到212萬7900元，Performance車型來到238萬7900元。