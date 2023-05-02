指揮中心5月1日解編後本土疫情升溫！今天是中央流行疫情指揮中心解編後的首度合併疫報記者會，疾管署統計，近7日每日平均新增114例COVID-19本土確定病例(併發症)，較上一周之每日平均新增98例上升。死亡部分，平均新增12例，與解編前持平。發言人羅一鈞表示，新冠出現緩慢上升趨勢，預估五到六月會呈現逐步上升。

疾管署統計，過去一周以來平均日增114例中重症確診個案，比前一周98例上升。另外死亡個案則新增12例，與上一周相當。死亡個案中，99%具慢性病史、73%未打滿3劑疫苗、92%為60歲以上。

另外，機構陽性率部分，由於5月1日開始機構篩檢只有一般護理機構與老福機構，陽性率也都有略升，疾管署表示，後續會加強投藥與監測。

疾管署發言人羅一鈞直言，新冠出現緩慢上升趨勢，預估接下來五到六月會呈現逐步上升的狀況，但高度不會像前幾波高，且觀察鄰近的日本、韓國、香港、新加坡，最近都有新一波流行出現，但規模都小於先前流行的幅度，另外，冬季的紐西蘭也只有前一波的三分之一，評估台灣這波夏季流行不會太大。

暑假快到了，這波疫情何時到達高峰？羅一鈞表示，至少要觀察到六月底七月初才會明顯，但強調，會呈現緩升，不會大起大落，觀察其他國家每周可都新增5%~15%發展，未來會視疫情狀況，進一步調整醫院與機構的管制措施的鬆綁，調整機構篩檢強度。

另外，羅一鈞也表示，專責病房退場後會持續監測醫院負壓隔離病房收治狀況，目前全國尚有1010床，專責病房整體佔床率為48%佔，其中新冠的佔床率為27%收治274個新冠病人，其他還有結核病、猴痘等。