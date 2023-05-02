花蓮縣政府客家事務處日前舉辦「沉浸式客語教學計畫」座談會，邀請7所國小附設幼兒園，分享推動沉浸式客語教學的心得。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府推動客家文化傳承不遺餘力，透過「沉浸式客語教學計畫」營造校園講客語氛圍，激發學童學習動機，今年共有2所國小附設幼兒園參與計畫，在客語教學有顯著進步，客家事務處希望明年能再增添2校加入，一同將客家文化向下札根。

縣府客家事務處自106學年度起，配合客委會推動「沉浸式客語教學計畫」，內容包括客語作為教學語言、提升師生客語互動機會、營造客語學習環境及情境佈置等，111學年度有忠孝國小及鳳林國小兩校附設幼兒園參與計畫，日前透過座談會，與有意申請的學校分享心得。

鳳林國小校長李國清說，幼兒園老師們因計畫努力學習客語且通過能力認證，不僅在教學上有顯著進步，還能讓客語學習更具生活化。

首次加入計畫的忠孝國小附設幼兒園主任岳蘭蕙則說，班上有2名老師為客籍、具客語基本聽說能力，參與計畫後，每天利用課堂和課餘時間練習口說和聽力，順利通過客語能力認證後，更有自信的在課堂進行客語教學。

客家處長潘乾鑑表示，客家子弟近年在客語推動及認證考試參與率逐漸增加，參與沉浸式客語教學的一線團隊也給予極大肯定，客家處今年除鼓勵老師報考客語能力認證，112學年度也希望能再增添2校參與計畫，達到4所學校共同執行的目標。

客家處表示，「沉浸式客語教學計畫」無名額上限，不過學校需符合客委會的申請條件及審核，若有意投入計畫的學校，在申請或執行過程突遇問題與困難，客家處將適時提供協助，讓校園成為有利學習客語的最佳環境；而參與座談會的稻香國小校長陳慈芳則率先表態樂意申請下學年度的計畫。