匯豐在上季取得傲人的業績，但是全球銀行業卻面臨了動盪，矽谷銀行(SVB)和第一共和銀行的倒塌，存款逃離美國部分銀行，迫使聯準會祭出緊急行動；此外瑞銀集團也不得不出手解救瑞士信貸。

匯豐公布第一季稅前獲利為129億美元，並遠高於前一年同期的42億美元，並優於匯豐調查17名分析師預期的86.4億美元。

匯豐原先規劃出售法國業務，並會造成20億美元的資產減值，目前該計畫已出現逆轉，交易能否完成並不明朗，並提振了獲利，顯示該計畫的不確定。

該行在上個月曾警告，由於買家擔心資本金監管問題，出售法國業務可能面臨風險。

該歐洲最大銀行還說，已經延後了加拿大業務出售的完成時程。該出售行動為匯豐的戰略之一，即退出成長緩慢的西方市場。

而原本預定在今年底要出售100億美元規模業務，現在只可能在明年第一季完成。

匯豐加快腳步，推進亞洲市場，主要是希望能打消大股東平安集團的分拆亞洲業務要求。

在股東的呼籲下，該行宣布每股派發0.10美元股息，為自2019年來首次派發季度股息。

匯豐還宣布新一輪的股票回購計畫，回購金額最高為20億美元。

歐洲的大型銀行已紛紛指出，由於消費者面臨生活成本危機，並四處尋找定期存款和投資基金等高獲利產品，銀行存款出現了下滑。

儘管上季獲利飆升，但匯豐並沒有提高自己的關鍵財測目標，即今年起有形股本回報率至少達到12%。