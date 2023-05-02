●澳元

繼4月維持利率不變後，澳洲央行在稍早前意外宣布將現金利率調升1碼，至3.85%，並表明可能需要「進一步收緊」政策，以確保通膨在合理時間內回落到目標。

澳元應聲飆漲1%，距67美分僅一步之遙，突破了過去一周來大多卡在近66美分的狹幅格局，並創下4月25日以來新高。

澳洲國民銀行外匯策略部門主管Ray Attrill表示，現在澳洲央行可能認為現金利率要出現4字頭才算完事。自4月以來發布的一連串數據偏強，該央行很有可能再度升息，但是否會快到在6月就再度升息還有待觀察。

●日圓

歐元漲0.24%，報151.31日圓，創下2008年9月來新高。

美元漲0.21%，為3月8日以來首次觸及137.74日圓。如果美元升破137.90日圓，將創下今年來新高。

野村證券首席日本宏觀策略師Naka Matsuzawa表示，日本央行不會很快改變其負利率政策的跡象，給炒家進行利差交易（Carry trade）開了綠燈。此外，摩根大通收購第一共和銀行（First Republic Bank）大部分資產，也讓投資人對美元前景更具信心。而聯準會繼續升息而非降息的可能性也有些升高。

●歐元

歐元兌美元小漲0.1%，報1.0985美元，但仍接近過去一周的區間底部。此前美國供應管理協會（ISM）公布，4月製造業採購經理人指數（PMI）為47.1，擺脫3月觸及的3年低點46.3，並優於市場預期的46.8，聯準會在周三（美國時間）升息25個基點似乎已成定局。投資人的關注焦點將是美國央行是否暗示5月之後暫停升息，或可能在6月或之後再次升息。

市場普遍預期歐洲央行將在周四（當地時間）做出連續第7次升息的決議，且可能一口氣升息50個基點。受此提振，歐元上周觸及1.1096美元，創下逾一年新高。

本周五公布的非農就業報告也將成為聯準會升息動向的關鍵線索。