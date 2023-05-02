老人往生互助會糾紛層出不窮，台中市議員林德宇、曾威在民政業務質詢指出，台中市府社會局列冊的往生互助會僅9個，每年雖委託會計師查核往生互助事項老人會的會務及財務，但無法真正確保民眾權益，要求社會局應加強稽核輔導，不能將其衍生的糾紛推說是私權行為。

社會局長廖靜芝表示，往生互助會是社團間發展出的，內政部在102年曾制定相關處理規則，社會局也針對列冊的老人互助會委託會計師每年查核，若發現缺失將要求改善。

林德宇說，根據內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則規定，若有發現未立案組織、個人從事本事項，經查證涉刑事責任者，應移請司法或警察機關偵查，社會局對老人往生互助會應主動稽核輔導，確保民眾權益。

林德宇強調，社會局今年初曾發放「往生互助會停看聽」的宣傳DM，提醒長輩、長者在參加前要多方解查證，社會局身為主管機關，更應該加強輔導，以目前列冊的9個老人互助會來說，有的連常年該固定召開會員大會或理監事會議都沒開，市府應確實處置。