儘管受到疫情威脅，去年台南市整體旅宿業的客房住用率仍高居全台第一。不過，許多旅客前來台南觀光時，對該買什麼伴手禮都很頭痛，擁有77年歷史的台南市糕餅商業同業公會集結全市50家具特色的糕餅伴手禮名店出版《台南有約─美食名店篇》專書，希望提供遊客按圖索驥擁有更豐富的伴手禮選擇。

糕餅公會理事長盧禮泉今天辦理新書發表會時，特別贈書給市長黃偉哲及出席的觀光產業代表，希望集結公私之力，一齊行銷台南，推廣台南必買名店、名師、名點。

台南市長黃偉哲行銷具特色的糕餅伴手禮。（洪榮志攝）

黃偉哲表示，台南好吃又好玩，旅宿住宿率全國第1名，有許多人喜歡來台南，當然要推薦台南最好吃好玩的店家，讓大家玩得更盡興。《台南有約—美食名店篇》是根據網友、市民的建議，由台南市糕餅公會採訪50家好吃好玩、優良的店家，但台南好吃好玩的地方何止50家，不免有遺珠之憾。

更何況，每個人的心目中，都有自己的米其林店家；但書中推薦的50家店，能提供大家前來台南開心吃喝走逛時，採買品嘗的參考，歡迎大家出發前先參考該書，一定可以滿載而歸。

台南市糕餅商業同業公會集結全市50家具特色的糕餅伴手禮名店出版《台南有約─美食名店篇》專書。（洪榮志攝）

盧禮泉也說，台南糕餅公會創會77周年推出的《台南有約—美食名店篇》，可透過書中的QR-CODE，連結介紹的50家商家，不僅可以在網路上看到專訪影片，還同步在youtube上播放，書中彙整多家台南糕餅伴手禮名店，希望協助促銷台南的烘焙美食，讓台南的觀光旅遊與美食烘焙產業共同繁榮興盛，也讓到訪台南的遊客，有豐富的伴手禮可選購。

市府觀光旅遊局代理局長林國華認為，台南有豐富的在地文化、歷史古蹟，造就了許多吃的文化，各式餐廳、小吃林立，被國內外遊客譽為「美食之都」。其中，糕餅伴手禮更享譽全台，光是去年中華民國糕餅公會辦理的「第二屆台灣百大糕餅伴手禮評鑑」，台南就有22店家的特色產品獲獎。《台南有約—美食名店篇》收錄台南名店的採訪及影片，方便讀者深入了解每家名店的產品特色，以及背後的精彩故事。