溫妮找親妹陳瑋薇合體演出MV，展親密姐妹情。(溫妮工作室提供)

溫妮WINNI創作EP《溫式花朵》數位發行，而MV也以三部曲形式呈現，日前陸續發布的〈不想努力〉、〈只是普通人〉MV 中也不斷出現一名神秘長髮女子安慰她，終於在昨晚（5／1）發表的第三首主打單曲〈哭吧〉MV 揭曉該女子的真實身份，竟是溫妮親妹妹「瑋薇」！

溫妮找親妹陳瑋薇合體演出MV，展親密姐妹情。(溫妮工作室提供)

溫妮的妹妹陳瑋薇，目前是知名KOL，雖然兩人一個跟爸爸姓，一個跟媽媽姓，不過兩人感情非常好，之前有一起上過木曜直播，溫妮繼5年前曾與妹妹陳瑋薇在〈TF BOYS 青春修煉手冊〉Cover MV合體後，這次再度在〈哭吧〉一起發揮演技。溫妮表示：「雖然畫面很唯美，但跟她合體的畫面背後都在搞笑。印象中像是導演要求妹妹演出安撫我的橋段，妹妹雖然輕拍我的背，但卻小聲對我說：『姊姊辛苦了，要多賺一點錢給我花喔。』害我大噴笑！」

溫妮在新歌MV中挑戰哭戲。(溫妮工作室提供)

〈哭吧〉對溫妮來說難度最高，拍攝含淚對嘴的畫面時，要同時兼顧情緒、又要哭得好看，甚至得精準在副歌時流下淚滴，沒想到溫妮居然快速且精準地完成任務，讓導演大讚：「極有演戲天份，應該要排多一點哭戲！」溫妮謙虛的說：「可能是因為這首歌是自創曲，音樂一下其實蠻容易進入這個氛圍，很自然地釋放情緒，讓這次的哭戲比想像中的好拍一點。」

而溫妮《溫式花朵》實體EP將於5／26發行，五月底開唱的《溫飾花朵》Mini Tour ，雙人套票已完售，溫妮預告：「希望這次巡迴可以多跟粉絲們互動，會安排特別橋段回饋給一路支持的溫泉蛋！」