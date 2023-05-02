台灣好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓」被驗出A肝病毒，高市衛生局緊急發出2400多則簡訊提醒消費者，陸續已有數十人就醫採檢，目前為止沒有確診個案。

台灣好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓」被驗出A肝病毒，高市衛生局緊急發出2400多則簡訊提醒消費者，陸續已有數10人就醫採檢。（柯宗緯翻攝）

好市多A肝綜合莓，已銷出1.7萬公斤，賣場一度因拖延交出顧客清單遭高市衛生局開罰30萬元。衛生局4月28日已緊急發出2400多則簡訊提醒消費者，若食用後60天內出現不適症狀應盡早就醫，後續將依《食品衛生管理法》第44條處6萬元以上、2億元以下罰款。

高市衛生局副局長潘炤穎今在市政會議向市長陳其邁報告說明該案進度，潘炤穎會前聯訪時指出，已掌握採檢個案大概有幾十個，目前為止還沒有確診個案。（柯宗緯翻攝）

高市衛生局副局長潘炤穎今在市政會議向市長陳其邁報告說明該案進度，潘炤穎會前聯訪時指出，已掌握採檢個案大概有幾十個，目前為止還沒有確診個案。

潘炤穎表示，事發後，衛生局蒐集相關名冊，由好市多進行相關聯繫，期間市府諮詢專線也接了20、30通的民眾來電，顯示整體事件造成市民、消費者憂心權益及健康問題。

潘炤穎表示，後續也要求高市合約醫療院所依據送檢情形陸續回報，整體事件影響層面、範圍及嚴重程度，目前尚在評估當中。將依據食品衛生法第44條，處以新台幣6萬以上、2億以下罰款。

至於會罰到多重？潘炤穎說明，會依照情節還有影響的層面，以及好市多在發生事件後的配合狀況，還有相關積極程度、貨物銷毀情形等整體去評估。目前最重要的就是，先協助影響所及的消費者能適當地獲得就醫、檢驗的管道。

針對消費者權益問題，潘炤穎表示，這部分有很多民間團體、消費者都陸續有在發聲。而基於食品衛生主管機關的立場，還是以照顧市民朋友、緩解目前的緊張情緒、健康疑慮為主。

潘炤穎也提醒，依照流行病學來講的話，A肝的潛伏期最長會到50天，要根據民眾最後一天的接觸、食用等狀況，去往後推的50天都是可能發病的高峰期，請民眾要多加留意。