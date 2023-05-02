藝術家祁連個展「拾光旅行」，呈現他創作時的心靈之旅。圖為竹東水田。（沾美藝術庭苑）

不管是描繪天空下的田埂、充滿歷史光景的老街，都是藝術家祁連的創作題材，他的個展「拾光旅行」，呈現創作時的心靈之旅，今（2日）起在沾美藝術庭苑展出。

回望自身創作，祁連寫道，「繪畫還是跟攝影不同，且表現極度寫實如照片也不是我所需要的。造型中粗中帶細、筆法中有見力道與深度，再現自然並非相機照片，而是透過攝影轉換成油彩語彙，才是繪畫最主要精神探索。」

祁連生於1965年，曾任五月畫會理事、台灣國際藝術協會理事，並連年受邀任台灣國際藝術協會美展、中部美術協會評審，亦曾任教於大葉大學、東方設計學院、建國科技大學。作品榮獲第一屆聯邦美術印象大獎首獎肯定，先後典藏於國立台灣美術館ART BANK 藝術銀行、奇美藝術基金會、聯邦文教基金會、長流美術館及知名建設企業等具代表性之藝術機構。

拾筆作畫近三十載，擁有豐富的展覽經歷，祁連始終認為繪畫易學難精，在不變的簡單元素下，組構暢述對鄉土自然的深情凝視。「拾光旅行」展期至5月30日。