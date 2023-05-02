大陸商務部上月12日發出聲明，就台灣對大陸貿易限制措施，展開對應的貿易壁壘調查，外界擔心是ECFA中止前兆。對此，新北市長侯友宜今總質詢時回應，他表示，全國有2455項產品被納入貿易壁壘調查，新北市有評估，約占轄內整體11.32％。他呼籲，中央應即早提出策略，地方、中央有相關法規，希望中央訂出一致性作法。

新北市議員呂家愷表示，新北市有31萬956家的中小企業，不是全國第一就是第二，貿易壁壘被視為ECFA前哨戰，現在中央跟中國都零互動、冷處理，新北市未來會受到多少衝擊，市府是否有評估。

對此，侯友宜表示，新北市有評估貿易壁壘調查影響，推估影響產值占整體11.32％，其中金屬、製造業影響最大，有8165家數受影響，市府都有及早輔導做好因應，留意進口規定有無調整。

不過，侯友宜也強調，面對美中貿易對壘，逼迫台灣要選邊站，面臨新挑戰，中央相關單位應及早有策略，希望中央、地方相關法規能夠一致性，大陸後續是否有相關措施也無法判斷，因此需要做好因應，輔導業者轉型。

經發局長何怡明說，大陸目前在貿易壁壘調查階段，還沒進入ECFA清單調整，市府近年都積極協助產業轉型升級，給予中小企業協助，這幾年也有推動國際商洽、新南向國家出口拓銷，希望產業投資、經濟行為要有預先因應準備，壁壘調查很多屬於生產原料進口部分，希望中央正向積極協調，對產業生產甚巨。