有「時尚界奧斯卡」之名的MET GALA於美國時間1日揭開序幕，現場星光雲集，出席的影人有安海瑟薇、妮可基嫚、愛蜜莉布朗特、楊紫瓊、宋慧喬等。今年的主題以逝世的時尚設計師「老佛爺」卡爾拉格斐為發想，為紀念他為時尚界的貢獻，將今年MET GALA命名為「卡爾拉格斐：線條之美」，籲各位嘉賓以此為dress code打扮出席。

今年最受矚目的是影人間的儀式感，以紀念卡爾拉格斐為主題，出席的嘉賓們多以他最經典的設計黑與白作為基底，與往年的繽紛色彩、奼紫嫣紅有些許差別。奧斯卡最佳男配角得主傑瑞德雷托直接打扮成「老佛爺」的貓Choupette出席活動，他表示自己多年來深受卡爾照顧，甚至卡爾還指名要傑瑞德演出他的真人傳記電影。演出《芭比》真人版的瑪格羅比也是以「老佛爺」卡爾的設計款出席活動，瑪格羅比曾是卡爾欽點的品牌大使，提及卡爾，言語間充滿景仰跟感慨。另一位身著卡爾設計款的則是影后妮可基嫚，她形容自己身上這件高級訂製服為「經典且永恆不變」，該訂製款於25年前為妮可基嫚量身定做，首次出現在由《紅磨坊》導演巴茲魯曼執導的廣告中，當年的妮可基嫚穿著它揚長在紐約街頭，25年後她再次穿上該訂製款緬懷卡爾。

傑瑞德雷托直接打扮成「老佛爺」的貓Choupette成全場最注目焦點。（圖/達志）

飾演真人版小美人魚的海莉貝莉也以純白的魚尾裙現身，她表示自己還特別染了紅髮，身上的設計也是致敬美人魚的魚尾。現年27歲的英國女演員佛羅倫斯普伊，以《黑寡婦》的妹妹葉蓮娜一角受到大眾注目，這是她出道以來首次出席MET GALA，她這次以平頭造型現身，對於她的處女秀，佛羅倫斯表示：「很多演員不太喜歡出席這類的紅毯活動，因為鎂光燈太多，但對我來說，這是個絕佳的機會去挑戰自己的極限。」，她也將Met Gala形容成「成人變裝派對」。奧斯卡影后安海瑟薇則是紅毯常客，看起來十分自在，言語間大力提攜自己的造型團隊

如佛羅倫斯所說，確實不是每個人都喜歡大量的鎂光燈，例如女神亞曼達賽佛瑞就坦言自己只想「趕快進去拍照就出來」，小美人魚海莉也說「想趕快回家睡覺」，而歌手「豆莢貓」也是以卡爾的貓為發想出席活動，不知道她今年是否也社交恐懼症發作，面對採訪她一律以「喵喵叫」回應，讓主持人只好自己尷尬收場。