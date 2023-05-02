元智大學「寰宇文化領航」計畫前往桃園市高原國小和大園國小辦理「世界巡航闖關」，由來自哥倫比亞、聖文森及格瑞那丁、史瓦帝尼、越南、印度、泰國、土耳其、日本等境外生跨域合作，融入多元文化和雙語情境，鼓勵親師生攜手闖關，共1000多人完成世界巡航之旅。

元智大學「寰宇文化領航」，總計超過千人參與活動。(元智大學提供／呂筱蟬桃園傳真)

元智「寰宇文化領航」計畫再度獲教育部肯定，2年期共獲1360萬元補助。計畫主持人黃郁蘭教授表示，「寰宇文化領航」計畫與16所國中小合作，為偏鄉推動雙語教育和國際教育，和場域攜手為SDGs優質教育的全球目標而努力。未來將規畫「寰宇藝術城堡」協助特教學生透過藝術美學探索世界；「寰宇數位伴學」由大學伴利用遠距教學，為偏鄉學童拔尖扶弱。此外「寰宇文化與社會實踐」課程也獲得教學實踐研究補助，將教學結合社會參與力量，落實學術研究精神，發展具備社會責任的全人教育目標。

元智大學「寰宇文化領航」，總計超過千人參與活動。(元智大學提供／呂筱蟬桃園傳真)

高原國小校長林志展表示，非常感謝元智大學持續為高原地區舉辦跨國交流活動，並提供教師英語增能培訓。為促進更多鄰里參與國民外交，今年特別配合樂活路跑，將場地移至渴望園區中央公園，共有600多位親師生共襄盛舉。

大園國小校長劉燕霏則說，今年首次與元智寰宇計畫簽署合作，已舉辦數場文化巡航和藝術城堡特教美術課程，大園師生對寰宇計畫讚譽有佳。元智大學舉辦的「世界巡航闖關」，更添異國風采，深受家長和社區肯定。

就讀高原國小的兩兄弟魏楚原和魏楚哲說，每年世界關卡都很好玩，雖然用英文闖關緊張又刺激，但可訓練說英文的膽量。就讀大園國小四年級的張子煜說，第一次看到這麼多國家的大哥哥姊姊們，覺得很興奮，尤其能認識聖文森和格瑞那丁和史瓦帝尼等邦交國的大學生，感到非常榮幸。

元智大學副校長徐澤志表示，元智近年來積極投入實踐社會責任，並努力爭取教育部大學社會責任實踐計畫，107至111年共通過3案計畫，獲4490萬元補助；112-至113年再創佳績，通過「寰宇文化領航」深耕型計畫，每年補助680萬元；「艾妲資訊培力」萌芽型計畫，每年補助250萬元；「綠色循環經濟-創新創業實踐場」萌芽型計畫，每年補助275萬元，兩年再獲補助2410萬元。