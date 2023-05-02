桃園航空城機場園區新建安置住宅街廓5、6基地統包暨區徵工程，此基地預計明年8月底完工。（蔡明亘攝）

行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政2日視察桃園航空城「蛋黃區」安置住宅工程進度，宣布提高重建補償金，照顧搬遷戶。（蔡明亘攝）

台灣最大土地徵收開發計畫桃園航空城開發中，交通部民航局與桃園市政府針對搬遷戶，以先建後遷、就近安置為原則，提供安置街廓與安置住宅。行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材、桃園市長張善政等人今日視察「蛋黃區」安置住宅工程進度，預計明年10月起交屋入住。鄭也說，交通部與行政院已開專案會議，決議重建特別補償加發20％，協助居民重建家園。

交通部民航局說明，內政部2021年核定「擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫（第㇐階段）案」，由桃市府公告實施，另為安置原第三跑道用地範圍居民，協調國防部釋出海軍桃園基地，供徵收戶配地及安置使用。

航空城搬遷戶安置，提供民眾自行建屋的安置街廓，面積29.33公頃，採4階段配地，供2167戶選配，預計今年7月點交土地。另興建安置住宅並以成本價讓售民眾，A18、G17、A11與機場園區基地共興建1925戶，其中1067戶位於蛋黃區內，房型25至55坪不等，交通便利，預計今年6月開配售說明會、8月抽籤、10至11看屋選屋、明年2至3月簽約，分段驗收縮短期程，目標明年10月驗屋交屋。

鄭文燦表示，航空城計畫經歷許多辛苦挑戰，要成功需有對國家願景的信心、對民眾權利的暖心，包括先建後遷與就近安置，都考量如何將居民權益極大化，無論安置街廓或住宅，都採優惠方案降低民眾負擔。

對於張善政去年選舉期間提出希望提高補償，鄭文燦說，2021年內政部審議航空城計畫時，他提出重建年要特別補償重建經費，以營建物價指數來調整，包括市府的拆遷補償評點自12.2提升到14.7，雖無法百分百用在此計劃，但提昇的指數大約就是20％，無論蛋黃區或蛋白區，不分交通部與桃市府負責部分，交通部與行政院已開專案會議，決議重建特別補償加發20％，協助居民重建家園。

鄭文燦指出，安置住宅進度略超前，盼明年底前全數完工讓居民選配，還有許多方面需桃市府協助，包括建照取得、管線安排、埔心溪改道、施工土方充足度等，以及來不及興建汙水處理廠，化糞池工程也需要補償，後續再細部協商，務必讓航空城計畫順利進行。2024年底是基準年，航空城也是國內少見還有2年可辦第三期自願搬遷，讓還沒搬的民眾可補償多一點。

鄭文燦提到，建設沒有藍綠，市政一棒接一棒，盼工程團隊把握期程，達先建後遷目標，會創下國內區段徵收工程典範，目前許多地區遇到區徵抗爭，都要求比照航空城辦理，因許多優惠補償都突破法規限制，當然目前考量的方案還不夠，慢慢補足民眾要求，盼安置街廓和住宅能讓居民感受到政府推動建設的誠意。

張善政致詞時特別感謝「前市長」鄭文燦，他說航空城安置住宅是在鄭任內打下基礎，桃市府會與中央密切配合推動，蛋黃和蛋白區安置住宅，都委由桃園市都市發展局住宅發展處施工，目前進度還算順利，盼於明年下半年、10月左右，都能取得使用執照，讓居民遷入。

張善政也說，感謝鄭文燦與中央支持他先前提出的想法，針對遷建補助，要考量現在工程的實際狀況及物價現況，能夠加碼20％拆遷補償金，中央地方一條心，一同把工程做好，讓居民開心搬遷是共同心願。