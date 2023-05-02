日本「國民老婆」新垣結衣在木村拓哉主演的日劇《風間公親 - 教場0 -》飾演新人刑警「隼田聖子」，在第3、4集擔任要角，出道以來首次與木村拓哉合作，從以前就是木村粉絲和忠實觀眾的她，當然看過本劇前2部特別篇，所以對於這次可以成為系列作的其中一員感到相當開心。

新垣結衣分享，真正在拍攝現場的感想就是「一想到要進入那種緊張感之中，真的是緊張到爆」，回想與木村拓哉初次碰面，「原本還想說他如果是用風間公親的模式出現的話該如何是好，結果完全不是所想的那樣，在讀本彩排的時候，都相當細心與大家有著良好的溝通」，鬆了一口氣的新垣結衣表示在恰如其分的緊張感中，能有著這樣的互動真的是相當感恩。

新垣結衣在劇中是新人刑警也是單親媽媽。（friDay影音提供）

「隼田聖子」這個角色除了是新人刑警，同時也是有著一個小學4年級女兒的單親媽媽，面對工作與家庭處於兩難的情況，觀眾看到她的角色不禁感嘆「終於也到了新垣結衣要詮釋母親的時代了啊！」、「看到新垣結衣演母親的角色感覺到時光流逝呀」，但同時也覺得她就算升級當媽，仍舊可愛與美麗。

《風間公親 - 教場0 -》透過與新垣結衣、白石麻衣、北村匠海、染谷將太、赤楚衛二5位新人刑警的互動，揭開魔鬼教官「風間公親」（木村拓哉飾）的神秘面紗，friDay影音於每週二上午獨家最速跟播。