爭議起於烏克蘭國防部數日前一則附有兩張圖片的推文，一張是城市爆炸上空出現蘑菇雲，另一張則是把蘑菇雲畫成印度教女神迦梨（Kali）被吹起的裙子，重現女星瑪麗蓮夢露白裙向上的經典畫面。

迦梨是印度教的力量與時間之神，又稱大黑神女或時母，印度官員和網友指責烏克蘭政府部門在接受印度的人道援助後，卻又傷害印度教徒的感情。

扎帕洛娃（Emine Dzhaparova）今天透過推特（Twitter）對烏克蘭國防部圖片以扭曲的方式描繪女神表示遺憾，並稱這則推文已刪除，烏克蘭有決心在相互尊重及堅固友誼下進一步加強合作。

她寫道：「烏克蘭及其人民尊重獨特的印度文化，也非常感謝印度對烏克蘭的支持。」

在不結盟思維及戰略自主政策下，印度對俄烏戰爭始終採取「中立」立場，未曾譴責俄羅斯的戰爭行為，也沒有參與針對俄羅斯的國際制裁；另一方面，印度也為烏克蘭提供超過100噸的藥品與糧食等人道物資。

扎帕洛娃4月才訪問新德里，成為俄烏戰爭開打一年多來第一位訪問印度的烏克蘭高層官員。她在智庫演說時表示，印度若想當「世界導師」，就不應站在「歷史中錯誤的一方」。

印度今年是20國集團（G20）輪值主席，扎帕洛娃也希望印度能促成烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在9月的G20高峰會上發表演說。（編輯：郭中翰）1120502