台灣早餐選擇多樣，一名女網友表示，男友早餐都帶她去吃肉燥飯和陽春麵，讓她受不了上網發文抱怨，沒想到意外引發網友熱烈討論並分享自己的早餐，如鍋燒意麵、乾麵、魚丸湯、雞肉飯或爌肉飯等，直呼「這樣吃超幸福」。

原PO昨（1）日於臉書社團《男友kau bei》發文，抱怨男友早上帶她去吃肉燥飯和陽春麵，她忍無可忍說，「真的受不了，誰可以忍受第一餐吃這種東西？」

貼文曝光，引發網友爆量討論，「好吃欸，我超愛，超幸福的耶」、「幸好妳不是住嘉義，因為三餐都可以吃火雞肉飯」、「早餐應該吃鍋燒意麵才對」、「宜蘭人早餐就吃乾麵配魚丸扁食湯啦」、「我都直接魚丸、米粉加上一塊油豆腐」、「早餐可以吃蘑菇麵？卻不能吃陽春麵？」、「超讚！早餐吃鍋燒意麵很幸福」、「肉燥飯配魚皮湯也是頂的」、「彰化三餐爌肉飯！沒在跟妳囉嗦」。

也有人分享其他意見，「不想吃就直接說，當男友是通靈者喔」、「不喜歡請直說，想分手請直說，不用這麼拐彎抹角」、「當約會是OK，但本身也是無法第一餐吃這麼飽的東西，會難消化」、「我前任也是這樣跟我抱怨，後來分手了」、「受不了是不會跟他說嗎？」