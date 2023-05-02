台灣國際紀錄片影展（TIDF）今年全台巡迴展造訪花蓮、彰化、嘉義後，與屏東縣政府合作，將於6日落腳屏東！這是TIDF第二度巡迴至屏東，放映精華片單外，更特別策劃了7場豐富知性的座談活動，主題觸及女性身體經驗、歷史記憶、影像教育，及書與紀錄片的交流對話，並邀請跨界講者來對談。希望讓屏東的觀眾能以多元角度，感受紀錄片迷人的萬千風貌！

5月25至28日，TIDF將會在屏東總圖演講廳展開連續4天的滿檔放映與座談，所有放映皆為免費入場。精彩節目包含「TIDF 2022得獎影片」、「TIDF精選」、「菲律賓獨立紀錄片專題」、「記錄X記憶：檔案變形記」四大單元，並合作放映台灣芭蕾舞者紀錄片《舞徑》。為了讓觀眾有機會和影人交流、更深入了解影片，TIDF還特別邀請《北將七》導演黃信堯、《野番茄》導演廖克發、《金門留念》導演洪淳修出席映後；《舞徑》則請到舞蹈家周書毅主持、舞蹈教育工作者林可蓓與談；部分場次也安排紀錄片及影像教育工作者王佩芬進行映後分享，為作品延伸更多討論。

《金門留念》劇照。（國家電影及視聽文化中心提供）

一系列精心規劃的活動由「真實的呢喃：女性私電影紀錄片放映座談」打頭陣，6日將在繫。本屋放映記錄自身懷孕至分娩的《The River》，搭配非職業創作者拍攝的「溫柔生產家庭影像」；隔日接著放映《是你嗎》，則完整揭露導演受外貌焦慮困擾，最終決定動手術正顎的糾結歷程。兩部作品的創作者許雅婷、陳婉真，與溫柔生產家庭影像拍攝者胡文珊，也都會到現場和大家交流拍攝心境。

《後現代韓國》劇照。（國家電影及視聽文化中心提供）

為了讓觀眾在正式放映前搶先感受整日影展體驗，TIDF將於5月20日在永勝5號舉辦包含講座、放映與影人座談的紮實活動。呼應作家舊居別具歷史意義的氛圍，選映三部圍繞歷史與記憶的作品，《後現代韓國》映後將由屏東大學社會發展學系副教授張義東，解析韓國社會面對前殖民國日本的愛恨情仇；《文明繪語》及《K的房間——關於世界的創造與毀滅》映後，則請到後者的導演洪瑋伶與專精研究白色恐怖的歷史學者林傳凱，探討如何透過影像轉化歷史檔案，回應過去的政權暴力。

而5月21日在屏東總圖舉辦的「紀錄片聊聊吧：比紀錄片還陌生—影展與青少年影像教育」，則力邀TIDF長期合作夥伴富邦文教基金會，暢聊影像教育。TIDF策展人林木材、富邦文教基金會總幹事冷彬將親自下場，分享影展策劃及教育推廣的實際經驗，並以巡迴展選映的作品為例，討論影展放映如何促成另一種影像教育的可能性。

書與紀錄片的對話，也是屏東巡迴展的一大焦點。5月21日，TIDF與慢工出版合作邀請《二○二○年的一場雨》導演李永超，與紀實漫畫《緬甸，最後一搏》緬文譯者葉碧珠，齊聚繫。本屋對談鏡頭與畫筆如何呈現真實緬甸。5月25日，則輪到《金門留念》導演洪淳修，與《斷裂的海：金門、馬祖，從國共前線到台灣偶然的共同體》共同作者何欣潔，在小陽。日栽書屋互相交流他們眼中金門的樣貌。