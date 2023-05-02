刑事局統計，今年第一季高風險賣場前五名依序為「蝦皮購物」、「鞋全家福」、「旋轉拍賣」、「車庫娛樂」及「威秀影城」，第四、五名都與電影有關，民眾娛樂之餘也要慎防被騙。

警方表示，「解除分期付款」詐騙手法為歹徒駭入電商或電商委託的系統商資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，假冒電商客服致電民眾稱「工作人員操作錯誤，誤設分期付款、連續扣款、誤設會員等級、設定成團購訂單、登記為批發商」等，詢問民眾銀行資料，並告知稍後會有銀行人員致電聯繫，進而假冒銀行人員要求民眾操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定。

警方發現，近期拍賣平台個人賣家遭詐騙案件亦有增加趨勢，歹徒假冒買家，並利用臉書Messenger、LINE或拍賣平台聊天系統聯繫被害人，以「無法下單」名義，給予假拍賣平台客服連結、QR Code或LINE ID，再假冒客服人員以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，騙取民眾銀行帳戶資訊，並以認證或簽署等名義，要求民眾操作ATM或網路銀行將被害款項匯出；不論詐騙對象為買家或賣家，歹徒都是以話術令民眾誤信為電商平台客服人員，進而依指示操作匯款受騙。

針對高風險賣場，刑事局已每周發函通知針對被害件數逾5件、疑似個資外洩電商，並提供電子商務業者防制詐欺作為自評表，建議高風險賣場於官方網頁明顯處加註反詐騙警語、標明客服專線及客服時間、延長客服時間至22時等相關作為，並提供反詐騙簡訊範例，請業者針對會員發送反詐騙提醒簡訊；同時透過165各宣導管道定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙。