從籌碼面來看，華孚近期融資使用率約37.6%，融券使用率為12.2%。千張大戶增加4.2%，而內部人減少10.3%。
華孚4月中股價站上百元，最高價為103元，大股東神基(3005)逢高調節，公告處分華孚400萬股，大賺2.69億元，每股貢獻0.45元，預估第二季財報進補。
華孚車用零組件業務營收佔比已突破9成，新能源車的佔比更逼近5成，屬高純度電動車概念股。今年前4月營收18.22億元，亦是創歷史同期新高。
華孚(6235)4月合併營收4.89億元，較3月份的4.91億元減少0.54%，相較於去年同期的2.67億元增加83.22%。1~4月合併營收18.22億元，較去年同期的11.91億元增加約52.94%。
從籌碼面來看，華孚近期融資使用率約37.6%，融券使用率為12.2%。千張大戶增加4.2%，而內部人減少10.3%。
華孚4月中股價站上百元，最高價為103元，大股東神基(3005)逢高調節，公告處分華孚400萬股，大賺2.69億元，每股貢獻0.45元，預估第二季財報進補。
華孚車用零組件業務營收佔比已突破9成，新能源車的佔比更逼近5成，屬高純度電動車概念股。今年前4月營收18.22億元，亦是創歷史同期新高。
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