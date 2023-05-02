從籌碼面來看，華孚近期融資使用率約37.6%，融券使用率為12.2%。千張大戶增加4.2%，而內部人減少10.3%。

華孚4月中股價站上百元，最高價為103元，大股東神基(3005)逢高調節，公告處分華孚400萬股，大賺2.69億元，每股貢獻0.45元，預估第二季財報進補。

華孚車用零組件業務營收佔比已突破9成，新能源車的佔比更逼近5成，屬高純度電動車概念股。今年前4月營收18.22億元，亦是創歷史同期新高。