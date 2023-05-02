家長注意，下周國內腸病毒正式進入流行期，且多型別齊發。疾病管制署公布，上周新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，一名東部1歲男童染疫後出現腦炎、反應遲緩、嘴唇發紺等症狀。疾管署發言人羅一鈞表示，國內目前累計3名重症，分別為腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型，顯示多型別齊發，若出現嗜睡、意識不清等危險徵兆，應儘速就醫。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為東部1歲男童，4月17日出現反應遲緩、嘴唇發紺等症狀，至醫院急診收住小兒加護病房治療，次日發燒、四肢紅疹併發腦炎，檢驗後確認感染伊科病毒21型併發重症，已出院返家休養。

國內至今累計3例腸病毒感染併發重症病例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型。

另上周新增1例腸病毒71型輕症病例，為北部1歲幼童，4月下旬發病，經治療後症狀改善已出院，今年累計8例腸病毒71型輕症個案。

依據疾管署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診計1萬66人次，較前一周(7988人次)上升26.0％，已接近流行閾值(1萬1000人次)，且高於2017年以來同期，預計下周正式進入流行期。

羅一鈞表示，目前看來，本土腸病毒看來是多型別齊發，因此提醒，多型別共同流行，對家長、小孩來說，即使過去或是最近一段時間，曾經感染過，感染後，仍可能會再度感染不同的型別，不過國內重症尚未看見同時感染兩種型別的狀況。

林詠青則提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，以掌握黃金治療時間。