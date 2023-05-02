桃園市大溪老街是假日熱門景點，許多民眾搭乘當地景觀電梯，該設施在4月底故障，市府風景區管理處公告因備料問題，要到5月中下旬才能修復。大溪景觀電梯啟用6年以來，發生28次大小故障，民代批評，電梯壞掉維修期長，也沒有其他配套方案嚴重影響當地觀光，呼籲市府應規畫興建第2座電梯。

大溪老街每到假日吸引民眾攜家帶眷前往遊憩，但因假日常塞車，並有交通管制車輛不得進入老街內，市府宣導遊客將車輛停在橋頭或是月眉停車場再以步行前往，但路徑只能走橋頭步道或搭乘唯一一座景觀電梯，近期有許多長輩及推娃娃車民眾抵達後，才發現電梯壞掉傻眼，因樓梯及陡坡高低落差數公尺，長輩或是民眾扛娃娃車體力無法負荷，不少人因此敗興返家。

市議員李柏坊說，遊客在假日造訪大溪老街，多半將車停在橋頭或是月眉停車場，當地提供無障礙設施對老弱婦孺及殘障人士而言才能有舒適的旅遊途徑，電梯常故障對於觀光品質與觀感大打折扣，況且就算修復，因內部空間狹小，每逢假日搭乘人數大排長龍，他力促市府應研擬蓋第2座電梯。

市議員陳治文則說，當初申請此設施是以「友善設施」為名申請，電梯修復後應以殘障人士或是老弱婦孺優先使用，鼓勵一般民眾少搭乘，才能降低零件耗損率。且電梯故障率高，甚至還有身障朋友大熱天被困在電梯內，呼叫119到埸救援，呼籲業管單位需務實執行定期檢修並找出真正的病灶改善。

市府風景區管理處表示，大溪景觀電梯因使用頻率極高，導致零件消耗速度較快，加上天氣變熱，電梯偶有電盤過熱等故障事件發生，近期因需更換電梯門及樓層感應器暫停開放，因零件需從國外進口運輸時間較長，預計5月中旬才能送抵，期間民眾可利用旁邊階梯或大慶洞旁之石板古道前往大溪老街。

針對民代建議興建第2座電梯，風管處則回應，因大溪中正公園區域已由文化局指定為文化景觀，且當地崖線亦屬於河川區，要再設置電梯需遵從文資法等相關規範，目前沒有相關規畫。