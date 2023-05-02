想開女僕咖啡廳卻遭女友反對！一名男網友的爸媽留了一間透天厝店面給他，地點在台中七期，由於他喜歡動漫及二次元（動畫、漫畫及遊戲的統稱），因此想開一間女僕咖啡廳，但慘遭女友反對，還釣出現役女僕回應，指現在女僕店經營困難，幾乎每個月都虧錢。

原PO日前在Dcard發文，家裡有間發展成熟的小公司，但他沒興趣，想做點不一樣的工作，剛好父母退休留一棟有店面的透天厝給他，位在台中七期，離百貨公司很近，打算開一間店試試。

原PO表示，原本想過開貓咪咖啡廳，但成本驚人，附近同類型的店面也多，所以放棄，而他平時對動漫及二次元感興趣，加上之前和朋友一起去過女僕咖啡廳感覺很不錯，自己也想開一家，女友得知後卻馬上反對，不願意他每天跟女僕混在一起，請店長來管理也不行，讓他苦惱。

文PO出後，網友紛紛留言：「換女友啊，你喜歡的事情為什麼要被干涉」，也有人不看好「聽說很容易虧欸，而且咖啡廳在台中市場非常飽和」、「老哥，你要確定，現在光顧女僕店的人不算多」，還釣出自稱是女僕咖啡廳員工的網友回應「現役女僕來回答一下，除了連鎖老店，大部分女僕店每個月都是虧或勉強打平喔，尤其是現在幾個月就一間新店，但客群大致上就那樣而已」。