為提升基隆市員警巡查安全及效率，基隆市警察局2日表示，全市巡邏箱將更新為「E化巡邏箱」，員警只要透過手機的巡簽APP並感應該巡邏點，即可像「打卡」一般完成巡簽動作。警察局長張樹德表示，電子巡邏箱不僅便利，也讓員警在巡簽時依然能注意周圍安全，還能達到節能減碳，每年估計可省30萬張紙以上，同時可將數據整合研究，進一步精進治安維護。

基隆市警察局長張樹德（左）與副市長邱佩琳（右）共同體驗電子巡邏箱，一秒就完成感應簽到。（徐佑昇攝）

記者會現場也進行打詐基隆隊的授旗儀式，宣示打擊詐騙決心。（徐佑昇攝）

基隆市警局於2日舉行打詐、E化巡邏箱以及行人友善的授旗儀式，由基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑針對市警局各分局與各部門授旗「打詐基隆隊」，宣示打擊詐騙決心。市警局也同時發布「E化巡邏箱」的新政策，將本來實體有紙本巡簽表的巡邏箱更新為電子巡邏箱，員警只要用手機感應巡查點就可以完成日常巡簽任務。副市長邱佩琳也和局長張樹德現場體驗，果然迅速完成巡簽。

張樹德展示巡簽成功的結果。（徐佑昇攝）

張樹德表示，巡邏箱全面更新電子化巡簽後，以往在一般的情況下，員警完成巡簽動作平均耗時需要8秒鐘左右，改成Ｅ化感應不僅時間大幅縮短僅需1秒，讓員警在簽到時能隨時注意周遭狀況，提升安全；另外也能達到節能減碳的效果，初步估計1500多個巡邏箱更新後，一年可以省下30萬以上的紙張，也對環保盡一份心力。

基隆市警察局長張樹德表示，電子巡邏箱不僅便利、安全，一年還能節省30萬以上紙張。（徐佑昇攝）

張樹德強調，這次的E化巡邏箱不僅是便利和安全，同仁打卡後數據會上傳平台整合，透過相關分析，統整出治安或交通相關熱點，可以彌補巡邏密度不足或作為增加巡邏的參考，優化員警執勤的效果。

副市長邱佩琳表示，感謝市警局的努力，基隆不是直轄市，但是能在有限的預算內完成巡邏箱電子化，真的很不容易。（徐佑昇攝）

對此副市長邱佩琳表示，基隆市不是直轄市，但是卻能跟進其他進步的縣市，在有效的預算內來完成E化巡邏箱的設置，真的非常難能可貴，也肯定市警局對於維護市民安全的用心。