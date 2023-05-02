苗栗縣慶祝五一勞動節表揚模範勞工活動，今天在苗市千璽會館舉行，縣長鍾東錦頒發獎牌表揚165位各行各業表現卓越的模範勞工，勞動部長許銘春亦到場致意，肯定他們為國家、社會、家庭的付出與貢獻。

縣府勞青處舉辦的慶祝勞動節暨表揚模範勞工活動，由各行業選拔出的模範勞工，不僅積極進取、努力認真，在生活與工作上且不斷超越自我，深獲肯定，足為楷模，其中，裕隆汽車製造公司翁明華更當選112年全國模範勞工。

今天的表揚大會，縣長鍾東錦、立委陳超明、徐志榮、勞動部勞動關係司長王厚偉、衛福部健保署北區業務組專門委員楊玉美、縣府勞青處長王浩中、台灣總工會理事長花錦忠、苗縣總工會理事長麥志宏、職業總工會理事長徐碧蔘、產業總工會理事長吳炳禎、工業會理事長羅彬豪等人皆到場致意。

縣長鍾東錦感謝勞工朋友平時在工作崗位上兢兢業業、克盡職守的付出、貢獻，讓國家經濟繁榮穩定發展，他代表縣民向所有勞工朋友表達最深的謝意和敬意。

鍾東錦表示，勞動部公布今年1月全國勞工提繳工資行情，苗縣平均提繳工資3萬9959元，為全國第6名，除6都外，排名全國第3，縣府將會持續招商引資，爭取更多企業進駐設廠，讓奔波外地的苗栗子弟都能返鄉工作，安居樂業就近照顧家人。

勞動部長許銘春趕到會場致意，肯定模範勞工在各行業中的貢獻及為國家、社會、家庭的付出，同時也感謝縣府、各工會在疫情期間配合勞動部推動各項紓困措施，幫助需要幫助的勞工度過難關。

許銘春也提到勞工關注的勞保財務問題，她強調政府將會負起退休給付的責任，同時也會視實際情况調升基本工資，帶動企業薪資，落實照顧勞工朋友，此外，勞動部將持續推動職場安全維護工作，提供勞工安全的工作環境。