看準厚片土司風潮，全家領先同業開賣「厚切醇乳香土司」家庭號，直接吃或抹醬烘烤都別具滋味，每袋共4片，58元。（全家提供）

全家新推玫瑰莓果風味烘焙新品「玫瑰莓果滿餡麵包」與「玫瑰美莓鬆餅」，入口可感受馥郁花香及酸甜滋味，售價均為39元。（全家提供）

歡慶匠土司「新纖麥土司」獲Monde Selection 2023世界食品品質評鑑大賞金獎，全家推出搭鮮乳坊桂芳鮮乳享129元合購優惠價。（全家提供）

全家APP「全＋1商城」推出「醇乳香土司20包＋百慕達蒸氣烤箱」獨家優惠組合，下殺62折只要6990元，烤箱共有黑白、奶茶三色可選。（全家提供）

全家匠土司不只推新品「厚切醇乳香土司」，同時推APP集章趣活動，集滿指定章數可換該品項10元折價券或免費吃經典款土司。（全家提供）

台灣烘焙市場年產值達600億，全家便利商店搶占白金先機，2017年推自有烘焙品牌「匠土司」，去年全系列銷量突破2300萬份、創下逾6億營收，相當於每分鐘銷售超過40份。觀察近年生土司席捲市場，IG更有破5萬則貼文討論，便領先業界推「厚切醇乳香土司」，限時搭指定鮮乳享優惠價，還可參與APP集章趣活動，有機會免費換土司，透過新品與好康雙管齊下拓展白金新藍海。

全家「厚切醇乳香土司」標榜每片2.8公分厚切口感，比市售常見2.3公分的厚片更有份量感，選用鮮乳坊桂芳鮮乳入料，搭日本技術指導三段式燒成鎖水工法，口感細緻濕潤，直接吃就能感受Q彈軟綿香氣，烘烤後更顯外酥內軟，無論抹醬、夾餡都合適，且全家匠土司具有Clean Label潔淨標章認證，秉持八大不添加原則，替消費者把關食安。

此外，全家匠土司系列「新纖麥土司」更獲Monde Selection 2023世界食品品質評鑑大賞金獎肯定，為此，全家5月3日至5月16日推好康，至實體店舖買匠土司家庭號商品任一件，搭鮮乳坊桂芳鮮乳（936ML）享129元合購價。全家APP「全＋1商城」同時段推特惠商組，買「20條匠土司＋百慕達蒸氣烤麵包機」享合購優惠價6990元，現省4160元。5月3日至5月30日，買匠土司系列商品還能參加APP集章趣活動，集滿指定章數可換厚切醇乳香土司10元折價券或免費換綿柔鮮奶土司、醇乳香土司等好禮三選一。

除了土司，全家自有烘焙品牌「滿餡麵包」與「極鬆餅」新推2款玫瑰莓果系列新品。「玫瑰莓果滿餡麵包」以台灣在地埔里鮮採的玫瑰花瓣入料，調製出高雅粉嫩色調，內餡選用野生小野莓、蔓越莓等製成莓果醬，帶出酸甜滋味與淡雅玫瑰花香；「玫瑰美莓鬆餅」鬆餅皮夾入玫瑰花瓣果醬，呈現浪漫粉色並富含淡淡玫瑰香，口感酸甜平衡，售價均為39元，搭指定飲品享59元餐促優惠。