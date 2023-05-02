北市一名許姓男子去年7月晚間搭乘捷運時，在車廂內先是偷摸一名女乘客的胸部，短短7分鐘後，又在捷運站內追逐另名女乘客，將人撲倒在地「強抓胸部」成傷，嚇到兩名女子報警提告；法官依《性騷擾防治法》，判處許男有期徒刑2月，得易科罰金；又依犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月；而捷運站月台的監視器也錄下許男狂追、撲倒女子的恐怖行為。

從畫面中可以看見，女乘客在捷運月台內狂奔、閃躲，而許男則在後方不斷追逐，女子最終不敵許男，遭其壓倒在地，強抓前胸成傷，而一旁民眾見狀也趕緊上前阻攔，許男的恐怖行徑全被監視器所拍下。

據判決書指出，去年7月20日晚間8時許，許男搭乘捷運淡水信義線往象山方向，途經大安森林公園站與大安站之間，許男在車廂內偷摸一名女乘客的胸部；沒想到才短短7分鐘，許男又在信義安和捷運站內，追逐另名女乘客，將其壓制在地後，徒手抓住她的胸部，致其前胸多處抓傷，嚇到兩位女子報警處理。

法官審酌許男僅因一時衝動，對第一位女子為性騷擾行為，甚至以強暴手法強制猥褻第二位女子 ，造成其身體傷害，顯欠缺尊重他人身體自主權利之觀念，更留下兩名女子心理難以磨滅之陰影，行為實屬不該。

法官考量其犯後坦承犯行，但迄未賠償第一位女子或取得其諒解，而第二位女子則於偵查中具狀表示已與許男和解、不予追究，法官依《性騷擾防治法》，判處許男有期徒刑2月，得易科罰金；又依犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月。

北捷淫男狂追女襲胸畫面曝！她等車遭「撲倒月台抓奶」。(警方提供)

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