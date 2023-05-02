台中市議會今天進行民政業務質詢，市議員曾朝榮特別為里鄰長爭取福利，他說，里鄰長自強活動補助費多年來維持在3100元，但最近物價持續上漲，這樣的經費無法舉辦2天1夜行程，要求提高補助到4200元。民政局長吳世瑋強調，因涉及預算，將研議努力爭取。

曾朝榮表示，台中市有625個里，其中最大的北屯區子里人口數達2萬3512人，最小的清水區中興里僅有454人，全市里幹事人數363人，部分里長為了體恤里幹事辛勞，會自掏腰包提撥3000元事務費給里幹事，形成同工不同酬的奇怪情況，呼籲民政局應重視此情況。

曾朝榮說，根據勞動部薪資調整情況，民國100年基本工資為1萬8780元、相當於時薪為103元，111年基本工資則為2萬6400元、相當於時薪176元，10年間基本工資成長幅度超過3成，但里鄰長自強活動經費補助多年來維持在3100元，相關單位不體恤民情。

曾朝榮強調，3100元活動補助費無法支應2天1夜活動，就算勉強舉辦，也讓鄰長吃不好、睡不舒服，根本是在製造鄰長不悅，要求調整。

吳世瑋表示，初步估算，若自強活動費從3100元調整到4200元，大約需增加經費1千多萬元，民政局會努力研擬、爭取經費，但最快也要明年才能編列經費。