前總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中因洗錢案遭判刑1年定讞，11日下午將入監服刑，並面臨解職命運。陳水扁今天下午將現身凱道請願，高雄市長陳其邁今（2）日簡短回應，這個是屬於立法保留，由國會來做決定。
陳水扁昨在臉書上發文預告，為籲請密注行政院版《公職人員選舉罷免法修正草案》中，褫奪獲輕判、緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告參政權終身條例，涉及違反比例原則的違憲爭議問題，他將於5月2日下午3時15分至4時，向總統府、行政院、立法院4大黨團，親自提出生平第一次的請願。
對此，陳其邁今在市政會議前受訪時簡短，這個是屬於立法保留，由國會來做決定。
陳其邁日前受訪時提到，陳致中在議會表現非常認真、努力，也獲得小港前鎮區最高票、市民的肯定，當然小港、前鎮區少了1席議員也會對選民服務造成影響，但未來也會根據陳議員在議會的質詢，落實他所關注的地方建設。
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