國產建材（2504）汐止二廠正式動土，2024年完工；國產指出，二廠將再增添1套設備，完工後年產能將達30萬立方米，而汐止一廠則為2套設備，年產50～60萬立方米。市場估，國產台南仁德廠也將投產，預估明年總出貨量將超過700萬立方米，穩坐國內市占第一。

國產目前在全台擁有最多的28座混凝土廠，去年出貨量達656萬立方米。國產汐止廠長陳丁郎指出，汐止二廠主力供應內湖、南港、汐止、東區等區域，還可往北與基隆廠協力，往南與土城、八里廠靈活調度，供應板橋、土城、新莊、新店、木柵、北投等大台北精華地區，涵蓋內科、北士科、南港東區門戶、板橋江翠重劃區、土城暫緩開發區等北北基重磅區域，堪稱供應範圍最大的廠區，同時也可因應大台北商辦、豪宅與都更商機。

市場估，國產建材汐止二廠完工後每年可增加國產營收約6、7億元。國產建材董事長徐蘭英表示，科技廠近年來撐起台灣經濟骨幹，鋪天蓋地的在全台各地展開擴廠，而國產擁有業界在全台最多的28座混凝土廠，在各區域平均有3～5座廠，可獲得全台眾多營建客戶青睞，有助創造營運高峰。