小S（徐熙娣）今（2日）出席保健食品代言人記者會，今天話題只要提到「葛斯齊、汪小菲」，小S都僅露出微笑，不願多做回應，與過去敢說的她不同，她嘆氣表示，自己家的爆料、新聞多到反感，「我有看到很多留言說『夠了沒？都是這家人新聞』，我就感覺盡量不回應，話題才會終止」。

近期，和小S搭檔《小姐不熙娣》的派翠克，為了避免與最強狗仔葛斯齊同台，不僅拒絕訪問甚至請辭網路節目《藝外爆紅》，小S今表示有傳訊關心派翠克，也在錄影時準備添加威士忌的特調咖啡，希望能安慰到派翠克，「我真的不想跟某些人（葛斯齊）扯上關係，而且我相信派翠克不管怎麼樣都能大放異彩，他現在少了這工作，或許會有其他工作找上他」。

小S提到，自3個女兒都在演藝圈發展，沒有干涉過她們的工作，也沒有想過要把孩子推到什麼階段，只希望她們可以體驗人生，她欣慰的表示，女兒們比她想像中的成熟，「之前我們家被爆很多新聞，她們反而安慰我說『我們全家人相愛最重要』，她們真的很成熟又堅強」。