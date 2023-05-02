法務部日前進行一、二審檢察首長調動，並將於明（3）日舉辦檢察首長交換典禮，但台灣高檢署主任檢察官陳宏達2日有感而發，再以「官場現形記」為題撰文，指檢察長是檢察官同仁的表率，衷心寄盼「秋霜烈日，毋忘初心」，檢察長就任後只要堅持「司法獨立」的核心價值，整個檢察生態及辦案文化就會徹底翻轉，擦亮檢察機關的金字招牌，重拾人民對於司法的信賴及尊敬。

陳宏達寫道，權力使人腐化，「五日京兆」令人作嘔，因為已經聞到腐敗的酸臭味，所以善意提醒，對事不對人，忠言逆耳、愛深責切，乃呼籲法務部千萬不要留下歷史汙名！

掌權者仍舊政治正確，喜歡奉承拍馬、歌功頌德，高舉「年輕化」大旗，長袖善舞、愛搞大風吹，導致機關、首長處於躁進、浮動狀態，不安於位，沾到醬油就走人，基層同仁疏離無感，如山案件堆疊無解；安靜閉嘴不是我的風格，還是要建議長官們多投入、用點心拿出有效對策，蒼生為念、苦民所苦！

另外，有媒體朋友問到我對於明天檢察長交接的想法，略表祝福心聲如下：

《秋霜烈日 毋忘初心》

「秋霜烈日」，原本為日本檢察官(檢事)徽章，其寓意＂冷如秋霜，烈如夏日＂，代表著檢察官執法的嚴厲，一絲不苟。檢察官以「秋霜烈日」自許，就是要在嚴酷的環境裡頂住壓力，正直地堅守原則、執行法律，並以暖日保護人民。

檢察官面對外在環境的挑戰及壓力，其實各國皆然。多數檢察長已身經百戰，過盡千帆，更要找回初心，樹立典範，聞聲救苦，維護公平正義。

相信每位檢察長就任後只要堅持「司法獨立」的核心價值，不偏不倚、無畏無懼，形成檢察優質傳統，自然風行草偃，整個檢察生態及辦案文化就會徹底翻轉，擦亮檢察機關的金字招牌，重拾人民對於司法的信賴及尊敬。

檢察長是檢察官同仁的表率，衷心寄盼「秋霜烈日，毋忘初心」，凡走過的，皆留下美好的痕跡，再創高峰，加油！